Here's the complete list of Riverside County cooling centers

RIVERSIDE COUNTY, Calif.- - The sweltering heat has arrived. Starting on June 1, the county opens the doors to its cooling centers, where you can beat the heat when the temperatures start to rise.

Riverside County Cooling Centers Cooling Center Location City & Zip Hours of Operation Phone Number Cross Streets Anza Community Hall 56630 Hwy. 371 Anza 92536 Mon-Fri 8:00 AM - 4:00 951-428-0901 Contreras Rd Banning Senior Center 769 N. San Gorgonio Banning

92220 Mon-Fri 8:00 AM - 5:00 PM 951-922-3250 Wilson &

San Gorgonio Albert A. Chatigny Senior

Community Center 1310 Oak Valley Parkway Beaumont

92223 Mon-Fri 7:00 AM - 6:00 PM 951-769-8539 Cherry & Oak Valley Pkwy. Colorado River Senior Center 1 Hidden Valley Road Blythe

92225 Mon- Fri 9:00 AM - 1:00 PM 760-922-6133 Hwy 95 & Hidden Valley Palo Verde Valley Transit Agency 415 N. Main Street Blythe 92225 Mon-Fri 9:00 AM - 5:00 PM 760-922-1140 Chanslor Way & Main James A. Venable Community Center 50390 Carmen Ave. Cabazon

92230 Mon-Thu 9:00 AM – 3:00 PM Fri 9:00 AM – 11:30 AM 951-922-1097 Broadway & Carmen Calimesa Senior Center

*Seniors only 908 Park Avenue Calimesa

92320 Mon-Thu 8:30 AM - 4:00 PM

Fri 8:30 AM - 12:00 PM 909-795-2287 County Line & Park Cathedral City Branch Library 33520 Date Palm Dr. Cathedral City 92234 Mon-Sat 10:00 AM - 6:00 PM Wed 12:00 PM – 8:00 PM Sun 1: 00PM – 5:00 PM 760-328-4262 Dave Kelley Rd. & Date Palm Dr. Coachella Senior Center

*Seniors only 1540 7th St. Coachella

92236 Mon-Thu 7:30 AM - 5:30 PM

Fri 7:30 AM - 4:00 PM 760-398-0104 7th at Orchard Circle City Center 365 N. Main St. Corona

92880 Mon- Sat 9:00 AM - 5:00 PM 951-817-5755 N. Main St. &

E. Harrison Home Gardens Library 3785 Neece St Corona 92879 Mon-Tues 12:00 PM – 8:00 PM Wed-Thu 10:00 AM – 6:00 PM Fri-Sat 10:00 AM – 5:00 PM Sun 1:00 PM – 5: 00PM 951-279-2148 Neece St. & Magnolia Ave. Desert Hot Springs Senior Center

*Seniors only 11-777 West Dr. Desert Hot Springs

92240 Mon-Fri 8:15 AM - 4:15 PM 760-329-0222 West at Pierson Desert Hot Springs WIC/CAP 14320 Palm Drive Desert Hot Springs

92240 Mon-Fri 7:30 AM - 5:00 PM 760-778-2094 Palm Drive &

Park Lane Hemet Simpson Center Valley-Wide

Rec & Parks 305 E. Devonshire Ave. Hemet

92543 Mon-Thu 8:00 AM - 7:00 PM

Fri 8:00 AM - 1:00 PM 951-929-5607 Buena Vista & State St. Idyllwild Library 54401 Village Center Dr. Idyllwild

92549 Mon & Wed 10:00 AM – 6:00 PM Tuesday 12:00 PM – 8:00 PM Thu & Fri 12:00 PM – 5:00 PM Saturday 10:00 AM – 4:00 PM 951-659-2300 Village Center Dr. Coachella Valley Rescue Mission 84110 Manila St. Indio

92201 Mon-Sun 8:00 AM - 5:00 PM 760-851-2160 Manila & Luzon St. First African Methodist Episcopal Church 43601 Saguaro St. Indio

92201 Tue-Fri 9:00 AM – 5:00 PM 760-342-9077 Monroe and Avenue 44 Indio Senior Center

*Seniors only 45-700 Aladdin St Indio

92201 Mon-Fri 7:30 AM - 4:30 PM 760-391-4170 Aladdin at Shadow Palm Martha’s Village & Kitchen 83791 Date Avenue Indio

92201 Mon-Sun 9:00 AM - 4:30 PM 760-347-4741 Date Ave. & Calhoun St. Glen Avon Regional Library 9244 Galena St. Jurupa Valley 92509 M-T-Thu 10:00 AM – 6:00 PM Wed 12:00 PM – 8:00 PM Fri 1:00 PM – 5:00 PM Sat 10:00 AM – 2:00 PM 951-685-8121 Galena St. & Felspar Louis Robidoux Library 5840 Mission Blvd. Jurupa Valley 92509 Mon-Wed 10:00 AM - 6:00 PM Thru 12:00 PM – 8:00 PM Fri-Sat 10:00 AM – 6:00 PM Sun 1:00 PM – 5:00 PM 951- 682-5485 Mission Blvd.. & Riverview Dr. La Quinta Wellness Center 78-450 Ave. La Fonda La Quinta

92253 Mon-Fri 8:00 AM - 5:00 PM 760-564-0096 Calle Tampico at La Quinta Public Library Lake Elsinore Library 600 W. Graham Lake Elsinore 92530 Mon 10:00 AM – 6:00 PM Tue 11:00 AM – 7:00 PM Wed-Thu 10: 00AM – 6:00 PM Fri 10:00 AM – 5:00 PM Sat 10:00 AM – 2:00 PM 951-674-4517 Graham & Lindsay St. Lake Elsinore Senior Center

*Seniors only 420 E. Lakeshore Drive Lake Elsinore

92530 Mon-Fri 8:00 AM - 4:00 PM 951-674-2526 Lakeshore Drive Mecca Boys and Girls Club 91-391 Avenue 66 Mecca

92254 Mon-Fri 7:30 AM - 5:30 PM 760-396-2380 66th at Date Palm Mecca WIC/CAP 91275 66th Avenue, Suite 600 Mecca

92254 M-W-TH 7:45 AM - 5:00 PM

Tues 9:30 AM - 7:00 PM

Open every other Friday 760-863-7335 66th at Date Palm Kay Ceniceros Senior Center 29995 Evans Road Menifee

92586 Mon-Fri 8:00 AM - 5:00 PM 951-672-9673 Newport & Evans Sun City Library 26982 Cherry Hills Blvd. Menifee 92586 M-W-F 10:00 AM – 6:00 PM Tue-Thu 11:00 AM – 7:00 PM Saturday 9:00 AM – 3:00 PM Sunday 12:00 PM – 4:00 PM 951-679-3534 Cherry Hills Blvd. & Bradley Rd. Moreno Valley Public Library 25480 Alessandro Blvd. Moreno Valley

92553 Mon-Thu 9:00 AM - 8:00 PM Fri 9:00 AM - 6:00 PM Sat 9:00 AM - 5:00 PM Sun 12:00 PM -5:00 PM 951-413-3880 Alessandro & Kitching Moreno Valley Senior Center 25075 Fir Ave. Moreno Valley

92553 Mon-Fri 8:00 AM - 5:00 PM 951-413-3430 Fir Ave & Perris Blvd Murrieta Senior Center

*Seniors only 5 Town Square Murrieta

92562 Mon-Fri 8:00 AM - 4:00 PM 951-304-7275 Between Juniper and Jefferson Rose M. Eldridge Senior Center 2690 Clark Ave Norco

92860 Mon-Fri 8:00 AM - 5:00 PM Sat-Sun 12:00 PM – 5:00 PM 951-270-5647 Clark & Market Joslyn Center 73-750 Catalina Way Palm Desert

92260 Mon-Thu 8:00 AM - 5:00 PM Fri 8:00 AM - 4:00 PM 760-340-3220 Catalina & San Pascual Palm Desert Community Center 43-900 San Pablo Ave Palm Desert

92260 Mon-Fri 6:00 AM - 9:00 PM

Sat 10:00 AM - 2:00 PM 760-568-9697 Fred Waring & San Pablo Palm Desert Library 73-300 Fred Waring Drive Palm Desert 92260 Mon-Thu 10:00 AM – 8:00 PM Fri-Sat 10:00 AM – 5:00 PM Sun 1:00 PM – 5:00 PM 760-346-6552 San Anselmo & Fred Waring Dr James O. Jessie Desert Highland

Unity Center 480 W. Tramview Road Palm Springs

92262 Mon-Fri 9:00 AM - 6:00 PM 760-323-8271 N. Indian Canyon Dr. & Tramview Well in the Desert 441 S. Calle Encilia , Suite 3 Palm Springs

92262 Mon-Sun 7:30 AM – 6:00 PM 760-656-8905 Between Ramon & Saturino Road Mead Valley Senior Center

*Seniors only 21091 Rider St.

#102 Perris

92570 Mon-Fri 8:30 AM – 4:30 PM 951-210-1587 Rider St. &

Lee Rd. Mead Valley Community

Center 21091 Rider St. Perris

92570 Mon-Fri 8:00 AM – 5:00 PM 951-210-1580 Rider St. &

Lee Rd. Moses Schaffer Community Center 21565 Steele Peak Rd. Perris

92570 Mon-Fri 9:00 AM – 4:00 PM 951-943-9126 Steele Peak &

Spring Arlanza Community Center Bryant Park 7950 Philbin Ave Riverside

92503 Mon-Fri 8:00 AM - 1:00 PM Mon-Thu 3:00 PM – 9:00 PM Fri 3:00 PM - 6:00 PM 951-351-6135 Philbin & Van Buren Blvd. Cesar Chavez Community Center Bobby Bonds Parks 2060 University Ave Riverside

92507 Mon-Fri 8:00 AM -5:00 PM 951-826-5746 University & Kansas Community Action Partnership 2038 Iowa Ave., Suite B102 Riverside

92507 Mon-Fri 8:00 AM -5:00 PM 951-955-4900 Spruce & Iowa Dales Senior Center

*Seniors only 3936 Chestnut St. Riverside

92501 Mon-Fri 9:00 AM - 6:00 PM 951-826-5303 University & Chestnut Eddie Dee Smith Senior Center 5888 Mission Blvd. Riverside

92509 Mon-Fri 8:00 AM – 3:00 PM 951-275-9975 Off of Mission Blvd. Janet Goeske Center

*Seniors only (50+) 5257 Sierra St. Riverside

92504 Mon-Fri 7:00 AM - 9:00 PM

Sat 9:00 AM - 5:00 PM

Sun 1:00 PM -5:00 PM 951-351-8800 Streeter Ave & Sierra St. Joyce Jackson Community Center *Nichols Park* 5505 Dewey Ave Riverside 92504 Mon-Thu 3:00 PM - 9:00 PM Fri 3:00 PM – 6:00 PM** 951-351-6130 Dewey & Streeter La Sierra Community Center 5215 La Sierra Ave

Building A Riverside

92505 Mon-Thu 3:00 PM - 9:00 PM Fri 3:00 PM – 6:00 PM 951-351-6131 La Sierra Ave & Gramercy Pl. La Sierra Senior Center

*Seniors only 5215 La Sierra Ave

Building B Riverside

92505 Mon-Fri 9:00 AM -6:00 PM 951-351-6435 La Sierra Ave & Gramercy Pl. Orange Terrace Community Center 20010 Orange Terrace Pkwy. Riverside

92508 Mon-Thu 9:00 AM – 9:00 PM

Fri 9:00 AM- 6:00 PM 951-826-5858 Orange Terrace Pkwy. & Deercreek Dr. Renck Community Center Hunt Park 4015 Jackson St. Riverside 92503 Mon-Thu 3:00 PM - 9:00 PM Fri 3:00 PM – 6:00 PM** 951-351-6132 Jackson St. & Garfield Stratton Community Center

Bordwell Park 2008 Martin Luther King Blvd Riverside

92507 Mon-Thu 9:00 AM – 9:00 PM

Fri 9:00 AM- 6:00 PM 951-826-5355 Kansas Ave & Martin Luther King Blvd. Ysmael Villegas Community Center

Villegas Park 3091 Esperanza St. Riverside

92504 Mon-Thu 9:00 AM – 9:00 PM

Fri 9:00 AM- 6:00 PM 951-351-6142 Ysmael Villegas St. & Madison Mary Phillips Senior Center 41845 6th St. Temecula

92590 Mon-Fri 8:00 AM – 5:00 PM

Sat 10:00 AM – 4:00 PM 951-694-6464 6th St. & Old Town Front St. Jerry Rummonds Senior & Community Center 87-229 Church Street Thermal

92274 Mon-Thru 2:15 PM - 6:15 PM 760-399-1408 Church St. & Olive

Downloadable version of the Cooling Center list here:

2019 Cooling Center Directory

Download the KESQ & CBS Local 2 app on iTunes or Google Play for up-to-the-minute breaking news alerts & more

More: Today’s Top Stories

First Alert Forecast

More: I-Team and Stands for You investigations

Find us on Facebook: KESQ News Channel 3 & CBS Local 2

Follow us on Twitter for breaking news updates: @KESQ & @Local2

We’re on Instagram! @KESQ_News_Channel_3 & @CBSLocal2

Watch live newscasts

Noticias en español: Telemundo 15