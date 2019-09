Información de último minuto: estudiante de Valle View de Coachella nunca habló con el pistolero

092419 VV SHOOTING T15

COACHELLA,Calif. - Actualización de último minuto:

Ayer durante la investigación y el cierre táctico de la escuela primaria Valley View de Coachella debido a una balacera desatada en el área, una estudiante acompañada de uno de sus padres dijo ante las cámaras de nuestra estación hermana KESQ News Channel 3 que ella había hablado con el pistolero y le había preguntado que hacía ahí, él contestó que no quería hacerle daño, sólo esconderse, debido a ello el Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella y personal del departamento del sheriff investigaron y determinaron que la alumna mintió.

En respuesta la Superintendente la Dra. Maria Gandera dijo que durante la investigación había muchos agentes del orden con uniformes y vestidos de civiles además estaban armados y que no hay indicios de que otra persona haya entrado al campus, por ello todos los estudiantes y personal de la escuela estuvieron seguros todo el tiempo; y que lamentaban que hubiéramos recibido la información incorrecta.

Mientras tanto el departamento del sheriff continúa tras la pista del sujeto, inclusive han tocado puerta por puerta en las viviendas aledañas.

Cabe recordar que una de las balas impacto un salón de clases pero por fortuna nadie resultó lesionado.

Si Usted tiene información que lleve a la captura del pistolero favor de llamar a las autoridades al 760-341-STOP.

Historia original: Una escuela primaria local fue cerrada durante varias horas después de un tiroteo cerca de la escuela. Los funcionarios escolares confirmaron que al menos una bala golpeó la escuela, dañando un aula.Según el Departamento del Sheriff del condado de Riverside, el tiroteo se informó en el área de Nelson Avenue y Valley Road, cerca de la escuela primaria Valley View, a las 10:26 a.m.

El director de la escuela primaria Valley View, Zamudio, escribió en una carta a los padres que una bala perdida entró en un salón de clases y golpeó el techo. Ningún estudiante o miembro del personal resultó herido. La escuela fue cerrada durante más de cuatro horas. Las calles alrededor de la escuela estuvieron cerradas durante varias horas mientras los agentes investigaban. Una estudiante le dijo a Noticias Telemundo15 que vieron al pistolero en el campus y se pusieron en contacto con él.

"Le dije: '¿Por qué estás aquí?' y él me dijo: "No voy a asustarte ni a matarte. Solo voy a tratar de esconderme porque no quiero que nadie me encuentre", dijo la estudiante.

La estudiante dijo que salían del baño con una amiga cuando vieron al pistolero. Dijeron que el hombre les dijo que no le dijeran a su director.

"Le dije que no podía quedarse aquí porque la policía está aquí y un helicóptero lo estaba buscando", dijo la estudiante. "Tenía mucho miedo y volví corriendo a clase con mi compañera" La estudiante dijo que tienen miedo de volver a clase mañana.

La investigación continúa y se solicita a cualquier persona con información que se comunique con el Canciller investigador al (760) 863-8946.