Condenado a muerte por matar a dos policías de Palm Springs en octubre del 2016

INDIO,Calif. - El hombre condenado por matar a dos policías de Palm Springs fue sentenciado a muerte hoy viernes.

El 8 de octubre de 2016, los agentes de policía de Palm Springs, José "Gil" Vega, de 63 años, y Lesley Zerebny, de 27, fueron asesinados a tiros por John Hernández Félix, de 28 años, con un rifle AR-15 durante una llamada de disturbios domésticos en la casa de la familia de Félix. en la cuadra 2700 de Cypress Avenue.

Inicialmente, el juez Villalobos emitió una sentencia relacionada con los intentos de asesinato y de otros oficiales del PSPD y otros cargos, que totalizaron 368 años de prisión. Poco tiempo después, el juez emitió la sentencia por los asesinatos de Vega y Zerebny, que fue la muerte.

Un jurado encontró a Félix culpable de los 11 cargos por los asesinatos de ambos oficiales el 20 de mayo de 2019.

Félix fue declarado culpable de dos cargos de asesinato en primer grado, 6 cargos de intento de asesinato de un oficial de paz, un cargo de posesión ilegal de un arma de asalto, un cargo de posesión ilegal de un arma de fuego por una persona prohibida y un cargo de posesión ilegal de municiones por una persona prohibida.

También fue declarado culpable de las alegaciones de circunstancias especiales de asesinato de agentes de policía y cometer asesinatos múltiples, lo que lo hizo elegible para la pena de muerte.

Más de una semana después de ser declarado culpable, el jurado recomendó que Félix recibiera la pena de muerte.

Vega y Zerebny fueron los primeros policías de Palm Springs asesinados en cumplimiento de su deber desde el 1 de enero de 1962.

Zerebny estuvo en el departamento durante 18 meses y acababa de regresar al servicio después de la licencia de maternidad, después de haber dado a luz a una hija, Cora, cuatro meses antes. Le sobreviven su hija y su esposo Zack Zerebny, Agente del Sheriff del Condado de Riverside.