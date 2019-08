Residentes de un parque de casas mobiles se quejan de altos costos en los servicios de agua

082719 PARK WATER

COACHELLA,Calif. - Residentes de Coachella Mobile Home Park denuncian que están pagando altos costos en servicios de agua y otros servicios. La señora Kathya dice que lleva viviendo en esas casas mobiles más de 10 años y que desde que llego una nueva administradora el aumento ha sido muy notorio en sus facturas.

"En junio yo tengo mi factura que me llego de 44 dolares el drenaje, eso lo incluyo en el drenaje es donde ella me está subiendo los está multiplicando, ósea estoy pagando los 98 dolares que me llevaron de agua más los 5 dolares ahí si dice 5 por ciento de CV water que sería el 5% de lo que gaste son 5 dolares más lo que multiplica de los puntos ya son 200,o sea este mes yo pague 300 dolares de agua. " Comento la señora Kathya Salas.

La señora Kathya dice que la mayoría de vecinos están inconformes con el aumento de las facturas y que tienen miedo de hablar ya que no cuentan con documentación para estar en este país, situación de la que supuestamente se aprovecha la administración

"Con eso intimida a uno a veces a las personas o dice ustedes no más hablan, cuando llego dijo que las personas que tenían papeles ya eran mayores y las personas que no tenemos papeles no podemos hacer nada porque no contamos con papeles." Dijo Salas.

Además comento que ella y otras vecinas han salido llorando de la oficina de la administradora ya que según les habla muy golpeado y se sienten discriminadas por no poder hacer algo para que la situación cambie. Fuera de cámara otros vecinos nos dijeron que la manejadora no vive ahí en las casas mobiles y que en el lugar donde ella debería de estar viviendo vive su mamá. También comentaron que no se sienten muy seguros en ese lugar debido a la mala administración.

Tratamos de obtener la versión de la administración de estas casas mobiles pero nadie respondió a a nuestro llamado en la oficina ni por teléfono.

