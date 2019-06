Resguárdese del calor en los "Centros Fríos" de Palm Springs

PALM SPRINGS, Calif. - La ciudad de Palm Springs ofrece cinco centros fríos a los residentes en medio de la primera semana de temperaturas de tres dígitos en el Valle de Coachella.



Los funcionarios de la ciudad planean ofrecer los centros de enfriamiento durante todo el verano y el Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside emita una advertencia de calor.

Los centros de refrigeración están totalmente financiados por la ciudad, con la asistencia de la Asociación de Acción Comunitaria del Condado de Riverside, que proporciona refrigerios y agua, según los funcionarios de la ciudad.



Los cinco centros de enfriamiento y sus horas de operación son:



1.- Demuth Community Center, 3601 E. Mesquite Ave, Lunes a viernes de 9 a.m. a 7 p.m.



2.- Biblioteca pública de Palm Springs, 300 S. Sunrise Way. Lunes 10 a.m. - 6 p.m. Martes y miércoles de 10 a.m. a 8 p.m. Jueves 10 a.m. - 6 p.m. Viernes y sábado de 10 a.m. a 5 p.m.



3.- Welwood Murray Memorial Public Library, 100 S. Palm Canyon Drive, todos los días 9 a.m. - 9 p.m.



4.- Well in the Desert, 441 S. Calle Encilia, todos los días de 7:30 a.m. a 6 p.m.



5.- Centro James O. Jessie Desert Highland Unity, 480 Tramview Road, lunes a viernes de 9 a.m. a 7 p.m.



Se permiten mascotas con correa en el centro de refrigeración de la Biblioteca Pública de Palm Springs, aunque se requiere que los gatos estén en una jaula.