Renuncia el jefe de la policía de Desert Hot Springs

Copyright 2019 Gulf California Broadcasting. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed. Dale Mondary

DESERT HOT SPRINGS, Calif. - El jefe del Departamento de Policía de Desert Hot Springs, Dale Mondary, presentó su renuncia.

El anuncio se dio hoy viernes por la mañana en una conferencia de prensa celebrada en las cámaras del Consejo de la ciudad de Desert Hot Springs después de una sesión a puerta cerrada.



La renuncia entrará en vigencia a las 6 de la tarde.

La jefa interina Henson seguirá al frente del Departamento de Policía de Desert Hot Springs, de acuerdo con Dora Wilms, asistente del gerente de la ciudad e información pública sobre Desert Hot Springs.



Mondary envió su carta de renuncia el 21 de mayo y quería que la carta se leyera públicamente a la comunidad el viernes.



El Concejo Municipal votó por unanimidad en una votación de 5-0 para aceptar la renuncia del lunes.



El Jefe Monday fue puesto en licencia administrativa el 29 de abril mientras la ciudad investigaba los mensajes sexualmente sugestivos que supuestamente le envió a una mujer, una firma externa de Riverside está llevando a cabo la investigación, actualmente no hay un plazo para su finalización.



En la renuncia del lunes, se refiere a "mensajes de texto privados consensuales" entre él y otra mujer hace dos años.



La investigación de las acusaciones contra Mondary aún está en curso, y el Jefe menciona en su carta de renuncia que no ha comentado públicamente dichas denuncias porque no quiere poner en peligro la investigación de la ciudad.



En una publicación en Facebook el viernes por la mañana, Chief Mondary escribió: "Siento mucho amor y respeto por la Ciudad y los extrañaré a todos".







La carta de renuncia dice:





Presento mi renuncia como Jefe de Policía a partir del 24 de mayo de 2019 a las 6:00 pm. Esta decisión con muchas horas de pensamiento, oración y consejo espiritual, aunque me considero un luchador, y esta no es la forma en que imaginé terminar mi carrera de 37 años en la aplicación de la ley, creo que mi renuncia en el mejor interés de la Ciudad y de mi familia.





Mi decisión es a la luz de la reciente revelación de una serie de mensajes de texto privados consensuales que participé una noche con una mujer adulta hace 2 años. Aunque considero que esto es un asunto personal y deseo que se haya manejado en forma privada, reconozco que esta situación ha causado un gran daño y vergüenza a mi familia, el departamento y la comunidad de Desert Hot Springs, mi prioridad en este momento es sanar mi relación con mi esposa Danette y mis hijos.





Si bien estoy profundamente arrepentido por las acciones que admití anteriormente, estoy orgulloso de mis logros como Jefe de Policía. Implementé programas de alcance comunitario y reduje la tasa de criminalidad en un 30% durante mi mandato. Al trabajar con el Administrador de la Ciudad y el Concejo Municipal, creé un plan de sucesión dentro del Departamento con la adición de la Posición de Jefe Adjunto y otra posición de Comandante que permitirá que el Departamento continúe teniendo éxito.





Continuaré cooperando con la Ciudad en relación con la investigación de los mensajes de texto informados en los medios sociales y locales. La información suministrada a estos puntos de venta se basa en bits selectivos de comunicación con hechos faltantes. Me ha resultado difícil no hacer comentarios durante este tiempo, ya que me gustaría que la ciudad y la comunidad estén informadas de toda la historia y que se conozca toda la verdad. Sin embargo, para no comprometer la integridad del proceso, es imperativo que no comente más sobre las acusaciones en este momento. Estoy seguro de que la investigación revelará toda la amplitud de esta situación.





Pido disculpas a toda la Ciudad por mi conducta, pero lo más notable, el Administrador de la Ciudad, el Alcalde, el Concejo Municipal y los hombres y mujeres del Departamento de Policía que me han decepcionado. Aprecio todo el apoyo y las oraciones que he recibido. La Ciudad de Desert Hot Springs es una ciudad extraordinaria y siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Ruego que me recuerden por las cosas buenas que he hecho por la Ciudad y este incidente no eclipsa nuestros éxitos

Por último, quiero que se sepa que renuncio por mi propia cuenta y sin solicitud ni presión del Concejo Municipal o del Administrador de la Ciudad.





Dale Mondary





La investigación de las denuncias contra Mondary aún está en curso, y el Jefe menciona en su carta de renuncia que no ha comentado públicamente dichas denuncias porque no quiere poner en peligro la investigación.