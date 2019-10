Salen a la luz perturbadoras escenas de la muerte de un sujeto en manos de la Policia

CCPD OIS April 2018

CATHEDRAL CITY, California. - La Policia de la Ciudad de Cathedral dió baja a un sospechoso de un ataque domestico, en hechos que fueron detectados en una cámara corporal y que fueron revelados hoy por las autoridades.

Sucedio en abril 8 del 2018, en Wishing well trail en la ciudad de cathedral despues que una mujer denunciaba en el 911 que un sujeto la habia golpeado.

Oficiales llegaron a la escena despues de la llamada al 911 y hablaron con la mujer que habia escapado del departamento.

Cuando la mujer se encontraba afuera de la residencia brindado mas informacion el sujeto sale del departamento y es que cuando se escucha a los agentes :

(nats body cam)

Get down! Get over here get over here! He's coming out he's aiming something.

La policia dispara contra el sujeto identificado Carlos Santiago Roman-Urias de 26 años, -residente de cathedral que se encontraba en libertad condicional.

El sujeto murio horas despues en el hospital,

La policia recuperó el arma indicando que se trataba de una réplica , en el momento vecinos indicaron que habia una fiesta en la residencia desde las 5 de la tarde y que se extendio hasta las 6 de la manana.

La oficina del fiscal libero de toda culpa al sargento que detonó su arma.