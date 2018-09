Nuevo negocio de marihuana generaría mas de 400 mil dolares en impuestos

CATHEDRAL CITY, California -

Otro invernadero de cannabis puede aparecer pronto en la Ciudad de Cathedral se espera que genere $ 430 mil dólares al año en impuestos.

Se espera que el Consejo de la Ciudad apruebe los planes de desarrollo el miércoles esta noche. Si la propuesta avanza, Alchemy, LLC ocuparía el edificio de una sola planta en E. Palm Canyon y más de 3 acres de espacio en un Centro comercial propuesto en la zona. "Esta nueva industria está llegando a Cathedral City porque ya tenemos la infraestructura disponible", dijo el vocero de Cathedral City, Chris Parman. Desde que los votantes aprobaron la marihuana recreativa, Cathedral City ha visto el desarrollo de 12 dispensarios, 11 centros de cultivo y cinco fabricantes. Alchemy, LLC se convertiría en una de las muchas empresas en Cathedral City para financiar la seguridad pública y los salarios de la ciudad con el impuesto a las ventas de cannabis.

La ciudad espera que Alchemy, LLC genere más de $ 430,000 al año en ingresos por impuestos al cannabis que financiarian los salarios de los bomberos y policías de la ciudad. Parman también dice que los residentes no deben preocuparse por el olor de la marihuana porque la ciudad tiene nuevas pautas establecidas para evitar que estos vayan a la deriva. Ahora se requiere que los edificios cumplan con los códigos de cumplimiento de cannabis de la ciudad para garantizar que no se liberen vapores de marihuana por las grietas en las puertas o las ventanas o con goteras, que normalmente era un problema en los edificios más antiguos. Dado que el sitio propuesto se utilizará para cultivar cannabis, no al por menor, Parman dice que no se espera que haya ninguna interrupción en las empresas vecinas. Las operaciones de cannabis en Cathedral City deben estar a más de 600 pies de distancia de cualquier escuela, biblioteca o guardería ya 300 pies de cualquier complejo residencial o multifamiliar. Si la planificación y zonificación de la ciudad aprueba la aplicación, Parman dijo que el sitio podría estar en funcionamiento en tan solo tres meses o más.