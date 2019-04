En video momentos en los que un hombre es abatido por la Policia

KUNA CC OIS Abril 17, 2019

La policia acudió a un llamado de violencia doméstica afuera del Big Five en Date Palm drive y Mccallum Way aparentemente el sospechoso disparó contra su pareja.

“he comes out he has his hands in the air and he deliberately points that weapon at my officer”

aparentemente tenia sus manos en el aire pero despues deliveradamente apunto con su arma a mis oficiales, explicó el jefe de la policia de Cathedral Travis Walker acerca del sujeto que fue identificado como Roberto Tapia de 28 anos y residente de Desert Hot Springs.

“You’ll see the suspect is shot in a variety of areas on his body, you can see that in the video and the suspect doesn’t give up he continues to point the weapon at the officer.” puede ver que el hombre es baleado en varias parte de su cuerpo pero no se rinde y continua manipulando su arma indica Walker.

En el incidente Paola Minero madre de tres hijos de Tapia murió en la escena mientras que el sujeto fue trasladado a un hospital donde murió horas despues.