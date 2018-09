Buscan contra los Cigarrillos de sabores

COACHELLA VALLEY, California - La Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) está tomando medidas enérgicas contra los cigarrillos electrónicos y las tiendas de vapores, calificándola de una epidemia para los adolescentes.

La agencia está trabajando para mantener los productos de nicotina fuera de las manos de los menores implementando un nuevo plan, de acuerdo con los Centros para el Control de Enfermedades, más de dos millones de estudiantes de secundaria y preparatoria informaron haber usado cigarrillos electrónicos el año pasado. El miércoles, la FDA envió más de 1.3000 cartas de advertencia y multas a minoristas y tiendas en línea que fueron sorprendidas vendiendo a menores de edad. Esos minoristas tienen 60 días para elaborar un plan para combatir el problema.

El Dr. Eric Presser, cirujano toráxico del Desert Regional Medical Center, dice que la acción de la FDA es el primer paso para evitar que los menores utilicen e-cigs."Si las compañías realmente sienten corazón por no promocionar y comercializar a los niños, deberían dificultar que los niños obtengan ese dispositivo, es así de simple", dijo Presser, "Estos dispositivos tienen sabores de frutas, y el ejemplo que siempre doy es que la FDA ha aprobado que se ingiera el aroma de las palomitas de maíz pero no se fume. Por lo tanto, no sabemos realmente los efectos a largo plazo, pero sí sabemos que cuando inhala cualquiera de estas sustancias tóxicas y el químico que contiene, van a tener un efecto perjudicial ".

Esos efectos perjudiciales pueden no aparecer hasta más adelante en la vida de ese adolescente. Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, el 66 por ciento de los menores que han probado e-cigs no creen que haya nicotina en el dispositivo. Es un error común entre muchos menores. Quinton Egson lo escucha de primera mano."He tenido conversaciones con niños y me dirían cosas como que (e-cigs) no tienen nicotina", dijo Egson.Egson es el Director Ejecutivo del Boys and Girls Club del Valle de Coachella. E-cigs no han sido un problema en su campus, pero se ha convertido en un tema de discusión."Antes de hablar sobre cigarrillos, drogas de entrada, ahora tenemos que agregar eso (e-cigs) a la mezcla", dijo Egson, "Hablamos con nuestros hijos y nos cuentan historias sobre cosas que suceden en la escuela y sobre las cosas. alejado de los niños y los niños para invitarlos a probarlo, y tratar de convencerlos de que no es dañino ".

Egson dice que la educación es la mejor manera de combatir el problema, incluida la educación de los padres."Yo diría que lo primero es comunicarse con sus hijos y hacerles preguntas. En segundo lugar, también iría a una expedición educativa. Mire alrededor de las tiendas y vea lo que están vendiendo y pregúnteles a los cajeros, ¿qué es eso? ¿Sabe cómo? ¿Es dañino? Muchas veces te dirán la verdad ", dijo Egson.Una forma de reconocer un cigarrillo electrónico que se asemeja a un USB o unidad de memoria flash es buscar un recipiente de recarga perfumado conectado al dispositivo. La FDA también advierte que si los fabricantes no trabajan para frenar el problema de los jóvenes y los cigarrillos electrónicos, pueden considerar la prohibición de la nicotina aromatizada.