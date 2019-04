Asistente al Coachella Fest sufre fractura de craneo durante concierto

Woman suffers "serious head injury" afte

Un video publicado en Twitter muestra lo que parece ser un accidente en la carpa Sahara el domingo por la noche, durante el fin de semana del Festival de Música y Artes de Coachella.

Un portavoz de Cal Fire dijo al Telemundo 15 que el incidente dejó a una mujer con una "lesión en la cabeza grave".

Here’s the video that Kyle got when the balloon fell on him and that girl.....you can hear everyone screaming for help as it’s laying on the floor and gets picked up by someone else. #Coachella2019 #SarahaTent #PropAccident pic.twitter.com/9bqRMU3B5z — Scrambled Haigs (@SHOWme_theGOODS) April 23, 2019

La victima seria una jovencita de 24 años identificada por una de sus amigas como Caroline, del oeste de los Angeles, quien permanece en cuidados intensivos en el Hospital de Palm Springs , se tendra que enfrentra a una cirugia de cerebro tras la fractura del craneo.

Los hechos sucedieron durante el concierto de "LIL PUMP" cuando una de las decoraciones cayó sobre la jovencita.

El accidente se produjo luego de una muerte de un empleado de Golden Voice en el Empire Polo Grounds, que ocurrió antes del primer fin de semana de Coachella, la victima cayó del techo desde un escenario, mientras se preparaban para el festival.

En el video se captura ademas el audio de personas cercanas pidiendo "ayuda" y la atención de un "médico".

La compañia promotora Goldenvoice aun no rinde testimonios al respecto.