Mujer roba un Jeep Grand Cherokee blanco del 2011 de lote de concesionario en Indio

INDIO,Calif. - El propietario de un concesionario de automóviles local está pidiendo la ayuda de la comunidad para identificar a una mujer que le robó un vehículo de su lote al medio día.

Copyright 2019 Gulf California Broadcasting. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed. Screen grab of the suspect

Nacho Bustillos, propietario de Nacho's Auto Sales en la autopista 111 en Indio, dijo a noticias Telemundo15 que el lunes al medio día, una mujer llegó al lote y preguntó por un Jeep Grand Cherokee blanco del 2011.

Copyright 2019 Gulf California Broadcasting. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed. Another picture of the suspect

Ella le preguntó si podía ver el Jeep por dentro y Bustillos respondió preguntándole si quería conducirlo. La mujer dijo que quería esperar a su marido y se sentó en el vehículo. Luego, con Bustillos de pie junto al auto, la mujer cerró la puerta y se marchó.

"Al principio estás asombrado, no puedes creerlo. No sabes si lo está moviendo para ver cómo funciona o no, y antes de que te des cuenta ya se ha ido", dijo Bustillos.

Copyright 2019 Gulf California Broadcasting. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed. Closer look at the suspect

Bustillos dijo que nunca pensó que la mujer estaba planeando robar el auto. Cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, intentó perseguir el auto pero la perdió en la carretera interestatal 10. Bustillos dice que esta es la primera vez que los roban y está considerando aumentar su seguridad.

Las autoridades están investigando el incidente, pero no se ha divulgado ninguna descripción de la mujer. Bustillos solicita que cualquier persona con alguna información notifique a la policía.