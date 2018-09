Inquilinos de una complejo de casas mobiles en DHS

KUNA DHS Mobile Park Septiembre 14, 2018

DESERT HOT SPRINGS,Calif. - Un grupo de residentes de la comunidad de casas mobiles "Palm Drive Mobile Estates" se comunico con noticias Telemundo15 para hacer denuncias en contra del manejador del parque de las casas mobiles. Y es que de acuerdo con los residentes de esas casas mobiles desde hace varios meses les llegan las facturas muy altas;algunos de ellos han tenido que pagar hasta 337 $ dolares de agua.

"Que alguien nos ayude para solucionar los problemas porque todos estamos pagando mucho de luz ,de agua los servicios son bien mal ,tenemos muchas fugas y hay muchos problemas y nadie nos da solución". Dijo María Benavidez residente del lugar.

Ellos también alegan de que son varios ya los inquilinos que han recibido notificación de desalojo solo porque se han negado a pagar por servicios que no cuentan como el de seguridad.

"Pues nos sentimos intimidadas porque a mi me dio una carta de que tengo tres días para desalojar porque no quise pagar por un servicio que no tengo que es security " Dijo María Ojeda.

"El problema empezó porque el me estaba cobrando 166 dolares de agua al mes,somos dos personas cuando yo tuve mi casa eramos cuatro personas,6 perros y lo máximo que yo llegue apagar fueron 75 dolares y tenia plantas por toda la casa y cuando yo fui a decirle al señor me dijo que si me gustaba bueno o si no que me saliera. " Comento otra de las afectadas de nombre Iracema Guzmán.

Nosotros tratamos de hablar con el administrador de las casas mobiles y le dejamos mensajes para saber su opinión al respecto;esta mañana logramos comunicarnos con el pero nos dijo que "no tenia ningún comentario acerca de las quejas de los inquilinos. "

Algunas de esas familias piensan entablar una demanda en contra del mánager de esa comunidad,otros dicen que trataran de hablar con las autoridades de la ciudad para buscar una solución al problema que están teniendo en su lugar de vivienda.