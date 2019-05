CHP anuncia "Cero Tolerancia" para infractores durante el fin de semana de Memorial Day

THOUSAND PALMS, Calif. - Los oficiales de la Patrulla de Carreteras de California se incrementaran presencia este fin de semana del Día de los Caídos con Cero Tolerancia para los conductores ebrios y con problemas de drogas, además se enfatizan en la importancia de mantenerse abrochado siempre mientras se está a bordo de un vehículo.



A partir de las 6 p.m., el CHP iniciará un "período de cumplimiento máximo" en todo el estado durante el cual todos los oficiales disponibles saldrán a la calle para arrestar a los sospechosos de DUI y otros infractores de tráfico. La operación de fin de semana de vacaciones concluirá a las 11:59 p.m. Lunes.



Los oficiales de las estaciones de CHP de Beaumont, Blythe, Indio, Riverside y Temecula patrullarán las autopistas interiores, autopistas y carreteras no incorporadas durante la represión, que este año destacará la seguridad del cinturón de seguridad como parte del "Click It" de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras. '' Campaña.



`` Una de las cosas más simples que una persona puede hacer para mantenerse a salvo es ponerse el cinturón de seguridad '', dijo el comisionado de CHP, Warren Stanley. `` No solo la ley exige que los ocupantes del vehículo usen el cinturón de seguridad, sino que también ayudan a proteger contra lesiones o la muerte ''.



De acuerdo con la agencia, de las 37 personas que murieron en accidentes de tránsito dentro de las jurisdicciones de CHP durante el período de Memorial Day en 2018, casi la mitad no llevaba ningún tipo de restricción de seguridad.



Las cifras muestran que el MEP del fin de semana del Memorial Day del año pasado registró 1.060 sospechosos de DUI en todo el estado, lo que representa un aumento de aproximadamente el 15 por ciento en comparación con el año anterior.



La campaña de CHP coincidirá con los puntos de control de sobriedad y las patrullas de saturación planeadas en varios municipios del Condado de Riverside.





A partir de las 6 p.m., el CHP iniciará un "período de cumplimiento máximo" en todo el estado durante el cual todos los oficiales disponibles saldrán a la calle para atrapar a los sospechosos de DUI y otros infractores de tráfico. La operación de fin de semana de vacaciones concluirá a las 11:59 p.m. Lunes.



Los oficiales de las estaciones de CHP de Beaumont, Blythe, Indio, Riverside y Temecula patrullarán las autopistas interiores, autopistas y carreteras no incorporadas durante la represión, que este año destacará la seguridad del cinturón de seguridad como parte del "Click It" de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras. '' Campaña.



`` Una de las cosas más simples que una persona puede hacer para mantenerse a salvo es ponerse el cinturón de seguridad '', dijo el comisionado de CHP, Warren Stanley. `` No solo la ley exige que los ocupantes del vehículo usen el cinturón de seguridad, sino que también ayudan a proteger contra lesiones o la muerte ''.



De acuerdo con la agencia, de las 37 personas que murieron en accidentes de tránsito dentro de las jurisdicciones de CHP durante el período de Memorial Day en 2018, casi la mitad no llevaba ningún tipo de restricción de seguridad.



Las cifras muestran que el MEP del fin de semana del Memorial Day del año pasado registró 1.060 sospechosos de DUI en todo el estado, lo que representa un aumento de aproximadamente el 15 por ciento en comparación con el esfuerzo del año anterior.



La campaña de CHP coincidirá con los puntos de control de sobriedad y las patrullas de saturación planeadas en varios municipios del Condado de Riverside.