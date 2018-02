Conviértete en un ángel de Esperanza, donando sólo $20 al mes y ayuda a los niños de St. Jude a combatir el cáncer infantil.

Si realizas tu donativo mensual con tarjeta de dédito o crédito, recibirás una camiseta de St. Jude y una medalla de San Judas Tadeo.

Llama ahora mismo!

1-800-626-8432

"No child should die in the dawn of life" -Danny Thomas , Founder

Y COMO DICE EL LEMA DEL FUNDADOR DE ESTA ORGANIZACION DANNY THOMAS



"NINGÚN NIÑO DEBERÍA MORIR EN EL AMANECER DE LA VIDA" ,