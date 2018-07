Here's the complete list of Riverside County cooling centers

RIVERSIDE COUNTY, Calif.- - Getting away from the heat in the summer can be difficult, but local cooling centers can really make a difference when you're on the run from a heat wave. Check out Riverside County's complete list of cooling centers below and learn where you can chill out.

Riverside County Cooling Centers Cooling Center Location City & Zip Hours of Operation Phone Number Cross Streets Anza Community Hall 56630 Hwy. 371 Anza 92536 Mon-Fri 8:00 AM - 4:00 951-428-0901 Contreras Rd Banning Senior Center 769 N. San Gorgonio Banning

92220 Mon-Fri 8:00 AM - 5:00 PM 951-922-3250 Wilson &

San Gorgonio Renaissance Pet Resort & Spa

Cool Center for Pets 1346 E. Ramsey Street Banning

92220 Mon-Fri 7:00 AM - 7:00 PM

Sat 8:00 AM - 5:00 PM 951-849-5020 Hathaway & Phillips Albert A. Chatigny Senior

Community Center 1310 Oak Valley Parkway Beaumont

92223 Mon-Fri 7:00 AM - 6:00 PM 951-769-8539 Cherry & Oak Valley Pkwy. Blythe Community Center 445 N. Broadway Blythe

92225 Tues & Thurs 10:00 AM - 2:30 PM 760-922-8801 Chanslor Way & Broadway Colorado River Senior Center 1 Hidden Valley Road Blythe

92225 Mon- Fri 9:00 AM - 1:00 PM 760-922-6133 Hwy 95 & Hidden Valley James A. Venable Community Center 50390 Carmen Ave. Cabazon

92230 Mon-Thu 9:00 AM – 2:00 PM

Fri 9:00 AM – 12:00 PM 951-922-1097 Broadway & Carmen Calimesa Senior Center

*Seniors only 908 Park Avenue Calimesa

92320 Mon-Thu 8:30 AM - 4:00 PM

Fri 8:30 AM - 12:00 PM 909-795-2287 County Line & Park Rancho Calimesa Mobile Home Ranch 10320 Calimesa Blvd. Calimesa

92320 Mon-Sun 7:00 AM - 8:00 PM 909-795-4363 Calimesa Blvd. Cathedral City Senior Center 37171 W Buddy Rogers Cathedral City

92234 Mon- Fri 9:00 AM - 4:00 PM 760-321-1548 A St. & B St. Coachella Senior Center

*Seniors only 1540 7th St. Coachella

92236 Mon-Thu 7:30 AM - 5:30 PM

Fri 7:30 AM - 4:00 PM 760-398-0104 7th at Orchard Circle City Center 365 N. Main St. Corona

92880 Mon- Sat 9:00 AM - 5:00 PM 951-817-5755 N. Main St. &

E. Harrison Desert Hot Springs Senior Center

*Seniors only 11-777 West Dr. Desert Hot Springs

92240 Mon-Fri 8:15 AM - 4:15 PM 760-329-0222 West at Pierson Desert Hot Springs WIC/CAP 14320 Palm Drive Desert Hot Springs

92240 M-W-TH 7:45 AM - 5:00 PM

Tues 9:30 AM - 7:00 PM

Open every other Friday 760-778-2094 Palm Drive &

Park Lane Hemet Simpson Center Valley-Wide

Rec & Parks 305 E. Devonshire Ave. Hemet

92543 Mon-Thu 8:00 AM - 7:00 PM

Fri 8:00 AM - 1:00 PM 951-929-5607 Buena Vista & State St. Idyllwild Library 54401 Village Center Dr. Idyllwild

92549 Mon & Wed 10:00 AM – 6:00 PM

Tuesday 12:00 PM – 8:00 PM

Thurs & Fri 12:00 PM – 5:00 PM

Saturday 10:00 AM – 4:00 PM 951-659-2300 Village Center Dr. Coachella Valley Rescue Mission 84110 Manila St. Indio

92201 Mon-Sun 8:00 AM - 5:00 PM 760-851-2160 Manila & Luzon St. First African Methodist Episcopal Church 43601 Saguaro St. Indio

92201 Tue-Fri 9:00 AM – 5:00 PM 760-342-9077 Monroe and Avenue 44 Indio Senior Center

*Seniors only 45-700 Aladdin St Indio

92201 Mon-Fri 7:30 AM - 4:30 PM 760-391-4170 Aladdin at Shadow Palm Martha’s Village & Kitchen 83791 Date Avenue Indio

92201 Mon-Sun 9:00 AM - 4:30 PM 760-347-4741 Date Ave. & Calhoun St. La Quinta Wellness Center 78-450 Ave. La Fonda La Quinta

92253 Mon-Fri 8:00 AM - 5:00 PM 760-564-0096 Calle Tampico at La Quinta Public Library Lake Elsinore Senior Center

*Seniors only 420 E. Lakeshore Drive Lake Elsinore

92530 Mon-Thu 8:00 AM - 4:00 PM

Fri 9:00 AM - 4:00 PM 951-674-2526 Lakeshore Drive Lakeview Chapel 32700 Mission Trail Lake Elsinore

(Wildomar)

92530 Tues-Fri 9:00 AM - 5:00 PM 951-674-2825 Mission Trail Mecca Boys and Girls Club 91-391 Avenue 66 Mecca

92254 Mon-Fri 7:30 AM - 5:30 PM 760-396-2380 66th at Date Palm Mecca WIC/CAP 91275 66th Avenue, Suite 600 Mecca

92254 M-W-TH 7:45 AM - 5:00 PM

Tues 9:30 AM - 7:00 PM

Open every other Friday 760-863-7335 66th at Date Palm Kay Ceniceros Senior Center 29995 Evans Road Menifee

92586 Mon-Fri 8:00 AM - 5:00 PM 951-672-9673 Newport & Evans Moreno Valley Library 25480 Alessandro Blvd. Moreno Valley

92553 Mon-Thu 9:00 AM - 8:00 PM

Fri 9:00 AM - 6:00 PM

Sat 9:00 AM-5:00p PM

Sun 12:00 PM-5:00 PM 951-413-3880 Alessandro & Kitching Moreno Valley Senior Center 25075 Fir Ave. Moreno Valley

92553 Mon-Thu 8:00 AM - 4:00 PM 951-413-3430 Fir Ave & Perris Blvd Murrieta Senior Center

*Seniors only 5 Town Square Murrieta

92562 Mon-Fri 8:00 AM - 4:00 PM 951-304-7275 Between Juniper and Jefferson Rose M. Eldridge Senior Center 2690 Clark Ave Norco

92860 Mon-Thu 8:00 AM - 5:00 PM

Fri 8:00 AM- 12:30 PM 951-270-5647 Clark & Market Joslyn Center 73-750 Catalina Way Palm Desert

92260 Mon-Thu 8:00 AM - 5:00 PM

Fri 8:00 AM - 4:00 PM 760-340-3220 Catalina & San Pascual Palm Desert Community Center 43-900 San Pablo Ave Palm Desert

92260 Mon-Fri 6:00 AM - 9:00 PM

Sat 10:00 AM - 2:00 PM 760-568-9697 Fred Waring & San Pablo James O. Jessie Desert Highland

Unity Center 480 W. Tramview Road Palm Springs

92262 Mon-Fri 9:00 AM - 6:00 PM 760-323-8271 N. Indian Canyon Dr. & Tramview LGBT Community Center of the Desert

(will run until August 31st) 1301 N. Palm Canyon Dr.,

3rd Floor Palm Springs

92262 Mon-Fri 8:30 AM – 4:30 PM 760-416-7790 N. Palm Canyon & N. Via Las Palmas Well in the Desert 441 S. Calle Encilia, Suite 3 Palm Springs

92262 Mon-Sun 7:30 AM – 6:00 PM 760-656-8905 Between Ramon & Saturino Road Perris Senior Center

*Seniors only 100 N. D St. Perris

92570 Mon-Thu 8:00 AM - 6:00 PM 951-657-7334 W. San Jacinto Ave & N. D St. Mead Valley Senior Center

*Seniors only 21091 Rider St.

#102 Perris

92570 Mon-Fri 11:00 AM – 4:30 PM 951-210-1587 Rider St. &

Lee Rd. Mead Valley Community

Center 21091 Rider St. Perris

92570 Mon-Fri 11:00 AM – 4:30 PM 951-210-1580 Rider St. &

Lee Rd. Moses Schaffer Community Center 21565 Steele Peak Rd. Perris

92570 Mon-Fri 9:00 AM – 4:00 PM 951-943-9126 Steele Peak &

Spring Arlanza Community Center Bryant Park 7950 Philbin Ave Riverside

92503 Mon-Thu 8:00 AM - 9:00 PM

Fri 8:00 AM - 6:00 PM 951-351-6135 Philbin & Van Buren Blvd. Cesar Chavez Community Center Bobby Bonds Parks 2060 University Ave Riverside

92507 Mon-Fri 8:00 AM -5:00 PM 951-826-5746 University & Kansas Community Action Partnership 2038 Iowa Ave., Suite B102 Riverside

92507 Mon-Fri 8:00 AM -5:00 PM 951-955-4900 Spruce & Iowa Dales Senior Center

*Seniors only 3936 Chestnut St. Riverside

92501 Mon-Fri 9:00 AM - 6:00 PM 951-826-5303 University & Chestnut Eddie Dee Smith Senior Center 5888 Mission Blvd. Riverside

92509 Mon-Fri 8:00 AM – 3:00 PM 951-275-9975 Off of Mission Blvd. Janet Goeske Center

*Seniors only (50+) 5257 Sierra St. Riverside

92504 Mon-Fri 7:00 AM - 9:00 PM

Sat 9:00 AM - 5:00 PM

Sun 1:00 PM -5:00 PM 951-351-8800 Streeter Ave & Sierra St. La Sierra Community Center 5215 La Sierra Ave

Building A Riverside

92505 Mon-Thu 3:00 PM - 9:00 PM

Fri 3:00 PM – 6:00 PM 951-351-6131 La Sierra Ave & Gramercy Pl. La Sierra Senior Center

*Seniors only 5215 La Sierra Ave

Building B Riverside

92505 Mon-Fri 9:00 AM -6:00 PM 951-351-6435 La Sierra Ave & Gramercy Pl. Joyce Jackson Community Center *Nichols Park* 5505 Dewey Ave Riverside

92504 Mon-Thu 3:00 PM - 9:00 PM

Fri 3:00 PM – 6:00 PM** 951-351-6130 Dewey & Streeter Renck Community Center Hunt Park 4015 Jackson St. Riverside

92503 Mon-Thu 3:00 PM - 9:00 PM

Fri 3:00 PM – 6:00 PM** 951-351-6132 Jackson St. & Garfield Orange Terrace Community Center 20010 Orange Terrace Pkwy. Riverside

92508 Mon-Thu 9:00 AM – 9:00 PM

Fri 9:00 AM- 6:00 PM 951-826-5858 Orange Terrace Pkwy. & Deercreek Dr. Ruth Lewis Community Center

Reid Park 701 N. Orange St. Riverside

92501 Mon-Thu 3:00 PM – 9:00 PM

Fri 3:00 PM- 6:00 PM 951-826-5654 Center St. & Orange St. Stratton Community Center

Bordwell Park 2008 Martin Luther King Blvd Riverside

92507 Mon-Thu 9:00 AM – 9:00 PM

Fri 9:00 AM- 6:00 PM 951-826-5355 Kansas Ave & Martin Luther King Blvd. Ysmael Villegas Community Center

Villegas Park 3091 Esperanza St. Riverside

92504 Mon-Thu 9:00 AM – 9:00 PM

Fri 9:00 AM- 6:00 PM 951-351-6142 Ysmael Villegas St. & Madison San Jacinto Community Center 625 S. Pico San Jacinto

92583 Mon-Thu 9:00 AM – 7:00 PM

Friday 9:00 AM – 5:00 PM 951-342-3057 In between 6th and 7th St. Mary Phillips Senior Center 41845 6th St. Temecula

92590 Mon-Fri 8:00 AM – 5:00 PM

Sat 10:00 AM – 4:00 PM 951-694-6464 6th St. & Old Town Front St. Jerry Rummonds Senior & Community Center 87-229 Church Street Thermal

92274 Mon-Thru 2:15 PM - 6:15 PM 760-399-1408 Church St. & Olive

Downloadable version of the Cooling Center list here:

2018-Cool-Center_Directory_20180626131830

