Walmart anuncia cambios en la venta de armas

Scott Olson/Getty Images

Walmart anunció que eleva la edad mínima para comprar armas de fuego y municiones a 21 años de edad. La compañía también eliminará de su sitio web cualquier juguete y artículo que se parezca a un rifle de asalto.

Aquí está la declaración completa de la compañía:

"A la luz de los eventos recientes, hemos aprovechado la oportunidad para revisar nuestra política sobre ventas de armas de fuego. En el futuro, estamos elevando la restricción de edad para la compra de armas de fuego y municiones a los 21 años de edad. Actualizaremos nuestros procesos lo más rápido posible para implementar este cambio. En 2015, Walmart finalizó las ventas de rifles deportivos modernos, incluido el AR-15. Tampoco vendemos pistolas, excepto en Alaska, donde sentimos que debemos continuar ofreciéndolas a nuestros clientes. Además, no vendemos existencias de gran volumen, revistas de gran capacidad y accesorios similares. Tenemos un proceso para supervisar nuestro mercado de comercio electrónico y garantizar que nuestras políticas se apliquen. Tomamos en serio nuestra obligación de ser un vendedor responsable de armas de fuego e ir más allá de la ley federal al exigir que los clientes pasen una verificación de antecedentes antes de comprar cualquier arma de fuego. La ley permitiría la venta de un arma de fuego si no se ha recibido respuesta a una solicitud de verificación de antecedentes dentro de los tres días hábiles, pero nuestra política prohíbe la venta hasta que se otorgue la aprobación. También estamos eliminando elementos de nuestro sitio web que se asemejan a rifles de estilo de asalto, incluidos pistolas y juguetes de airsoft no letales. Nuestra herencia como empresa siempre ha estado al servicio de deportistas y cazadores, y continuaremos haciéndolo de manera responsable."