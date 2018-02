Violento robo

PALM SPRINGS, California - La policía busca a 3 sospechosos en robo en Palm Springs , el Departamento de Policía de Palm Springs está investigando un posible robo a mano armada cerca de la intersección de Sunny Dunes y Beverly Drive en Palm Springs.

Los sospechosos son descritos como dos hombres hispanos y una mujer hispana conduciendo un Nissan Altima negro.

Simultaneamente se reportaba otro robo que fué reportado poco antes de este incidente en Food for Less en Cathedral City. No se ha confirmado si estos dos incidentes están relacionados.

Esta es una noticia en desarrollo .