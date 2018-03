Avisos a la mejor mamá

"Literalmente estoy llorando", escribió la estrella del tenis en respuesta a Ohanian en Instagram. "Esto es tan dulce. Te amo". Asi respondiendo Serena Williams despues que su esposo la soprendiera con la instalación de 4 avisos a lo largo de la interestatal 10 con la fotografia de ella y de su bebe con la lectura: "La mejor mama de todos los tiempos.

En enero, la ganadora del Grand Slam en 23 ocasiones regresó a la cancha en el Campeonato Mundial de Tenis Mubadala en Abu Dhabi, menos de cuatro meses después de convertirse en madre, pero jugar ese torneo le dio a Williams una pausa para pensar y optó por no jugar en el Abierto de Australia.

Williams había jugado en el Abierto de Australia 2017 y ganó mientras estaba embarazada.

Despues de relatar su experiencia despues de dar a la luz, donde relata moementos "muy bajos" donde por poco pierde la vida, la atleta describe la locura emocional que vive como madres, "increíble decepción cada vez que oyes llorar al bebé ... O me enojo por el llanto, luego me da pena estar enojado, y luego me siento culpable, como: '¿Por qué me siento tan triste cuando tengo una hermosa ¿bebé?' Las emociones son una locura ". asi lo relató la tenista que se prepara para jugar el torneo de Indian Wells 2018.