Arrestado por traficar con fuegos artificiales

CATHEDRAL CITY, Calif -

La noche del domingo La Policía de Cathedral City le siguió la pista a una informació de un supuesto tráfico ilegal de fuegos artificiales y lograron el arrestos de Osbaldo Delgado Hernández.

Los oficiales del CCPD hicieron el arresto después de investigar un vehículo ocupado estacionado en una gasolinera en la cuadra 27900 de Date Palm Drive aproximadamente a las 9:30 p.m.

Courtesy of the Cathedral City Police Department Osbaldo Hernandez-Delgado

Courtesy of the Cathedral City Police Department Osbaldo Hernandez-Delgado

Una búsqueda posterior en la residencia de Indio del sujeto de 35 años reveló un escondite secundario de fuegos artificiales ilegales. El CCPD confiscó más de 1,200 piezas de fuegos artificiales ilegales, incluidos "morteros, velas romanas, misiles, cohetes de botella y petardos", según el comunicado de prensa del CCPD.

Another amazing night for the @CathedralCityPD #Fireworks Enforcement Detail! They removed over 1,200pieces of illegal fireworks, weighing more than 400pounds, from our community, & arrested a 35 yr-old Indio resident for possessing them. If it goes up, or explodes, it’s illegal! pic.twitter.com/NOXhyFolct — Chief Travis Walker (@CCPDWALKER) July 2, 2018

Hernandez fue fichado en Indio Jail con una fianza de $ 2,500 y enfrenta cargos por vender, y pretender usar fuegos artificiales no clasificados y dar fuegos artificiales a una persona sin licencia.

"El Departamento de Policía de Cathedral City continuará nuestros esfuerzos de aplicación proactiva para reducir los peligros que los fuegos artificiales ilegales representan para el público", dice el comunicado de prensa del incidente del CCPD. "Usted está sujeto a recibir una multa de $ 1,000.00 o arresto por posesión de fuegos artificiales no" seguros y cuerdos "dentro de los límites de nuestra ciudad".