Más retenes en las calles y autopistas del Valle de Coachella

KUNA DUI Patrol Julio 4, 2018

VALLE DE COACHELLA,Calif. - Los oficiales de la Patrulla de Caminos de California aumentarán las patrullas en las autopistas y caminos estatales para atrapar a los conductores ebrios y con problemas de drogas como parte de la campaña anual del 4 de julio de la agencia.



El "período máximo de ejecución" de la CHP comenzará a las 6 p.m. y concluirá a las 11:59 p.m. del Miércoles, durante el cual todos los oficiales disponibles saldrán a las calles y patrullas anti-DUI.`` No permita que un día de festividades se convierta en un día de tragedia '', dijo el comisionado de CHP, Warren Stanley. `` Si manejas bajo la influencia del alcohol o alguna droga, arriesgas tu vida y la de otros en el camino. Los conductores ayudarán a que las vacaciones de todos sean más seguras conduciendo sobrias, abrochándose los cinturones de seguridad y evitando las distracciones ".

Los oficiales de las estaciones de CHP de Beaumont, Blythe, Indio, Riverside y Temecula se desplegarán en las autopistas, y carreteras no incorporadas para la campaña.



El 4 de julio del año pasado, CHP arrestó a 1,244 automovilistas por sospecha de DUI en todo el estado, en comparación con 1,144 en la campaña de 2016. Según la agencia, 47 personas murieron en colisiones investigadas por el CHP durante la celebracion de la independencia de los EE.UU.



La agencia, junto con el Departamento del Sheriff del Condado de Riverside y todos los departamentos de policía municipal de todo el condado, participan en la campaña `` Drive Sober or Get Pulled Over '' de la Administración Nacional de Seguridad Vial.

` Los días que rodean las vacaciones del 4 de julio son algunos de los más mortales en nuestras carreteras debido a conductores ebrios '', según un comunicado de la NHTSA. `` Protéjase a usted mismo y a sus vecinos ... manejando siempre sobrio, en el Día de la Independencia y durante todo el año ''.