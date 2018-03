Jornaleros preocupados por las redadas en el Valle de Caochella

KUNA Jornaleros Febrero 28, 2018

CATHEDRAL CITY,Calif. - Usted quizá los ha visto, son personas que se paran en las esquinas, estacionamientos o enfrente de algún negocio. Los jornaleros, personas que están en busca de trabajo temporal. Esta situación que se vive y es una realidad en miles de ciudades de toda la nación.

Don Cándido dice que llega a las 6 de la mañana todos los días para buscar y tratar de conseguir un trabajo y asi poder ganar dinero para enviarlo a su familia a Mexicali. Hoy no fue un buen dia para don Cándido ya que eran pasada las 12 del medio dia y no había conseguido que alguien le ofreciera trabajo.

Estas personas están expuestas a muchos peligros y abusos por parte de las personas que los contratan ya que muchas veces no les pagan lo acordado después de a ver finalizado su trabajo y dice que hasta los humillan.

"Algunas veces,incluso aquí traigo un cheque de alguien, de un americano que me dio un cheque que no tiene dinero y hasta la fecha eso ya hace como 6 meses pero si ,aveces algunos les han tocado que trabajan una semana o dos y no les pagan. Algunas personas personas si tratan de tratar a uno como lo mas bajo humanidades son personas que son racistas realmente. " comento Don Cándido.

Hoy en dia estos jornaleros se tienen que cuidar mas de los agentes de ICE ya que últimamente han hecho redadas en el Valle de Coachella. Don Cándido dice que el miedo no los detiene ya que tienen una familia que mantener y cuidar y eso los motiva cada mañana salir muy temprano a buscar el pan de cada dia.