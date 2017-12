Dos sospechosos arrestados después de una persecución policial por todo el Valle

Jesus Noriega (left) and Danny Noriega (right)

COACHELLA VALLEY, California - Las autoridades publicaron nueva información el jueves sobre una persecución policial que se extendió por varias ciudades del Valle de Coachella el miércoles.

Según funcionarios del Departamento del Sheriff del Condado de Riverside, la persecución comenzó en Desert Hot Springs poco después de las 3:30 p.m., mientras los oficiales del Grupo de Trabajo contra Pandillas del Crimen Violento del Valle de Coachella observaron un vehículo que pasaba por una señal de alto cerca de Cactus Drive y Pierson Boulevard. Los policias dijeron que creían que el conductor conducía bajo la influencia.

Los oficiales intentaron realizar una parada de tráfico en el vehículo cerca de Pierson Boulevard y Palm Drive, pero el conductor se negó.

El vehículo sospechoso se dirigía hacia la I-10 en dirección este cuando el conductor pegó la barandilla de el carro en el paso elevado de la autopista cuando se dirigía a la salida de la Palm Date en Cathedral City.



A partir de ahí, la persecución a alta velocidad se dirigió a las calles de la ciudad, desde Cathedral City hasta Rancho Mirage, lo que provocó que las autoridades cancelaran la persecución cuando el vehículo regresara a la I-10.

Poco tiempo después, el vehículo fue descubierto en Palm Desert, cerca de Cook Street y Dinah Shore. Un policía intentó detener el tráfico, pero el conductor no obedeció y se produjo una breve persecución, que finalizó una vez que el conductor llegó al área de Cook Street y Fred Waring.

Desde allí, el conductor se dirigió al este hacia Indio y se vio involucrado en un accidente con otro vehículo cerca de Fred Waring y Washington Street, y luego huyó de la escena.

Minutos después, justo a las 4:00 p.m. - Las autoridades ubicaron el vehículo mientras se dirigía al sur por Clinton Street y luego a un vecindario cerca de Clinton y Alberta Avenue, donde varias personas vestidas de negro se bajaron del vehículo.

Un sospechoso fue capturado cerca de Clinton y Miles. La policía de Indio fue llamada para ayudar al Departamento del Alguacil. Los otros dos hombres fueron detenidos varios minutos después.



De acuerdo con funcionarios del Departamento del Alguacil, durante el curso de la búsqueda, se localizó una pistola.

Jesus Noriega

Durante una investigación de las autoridades en escena, Jesús Noriega, de 28 años, fue arrestado por posesión de bienes robados, evadir a un oficial de paz / conducir imprudentemente, posesión de un arma de fuego, posesión de municiones y otros cargos relacionados.

Danny Noriega

Danny Noriega, de 24 años, también fue arrestado por posesión de bienes robados, evadir a un oficial de paz / conducir imprudentemente, posesión de un arma de fuego, posesión de municiones y otros cargos relacionados.



Ambos hombres fueron fichados en la cárcel del condado de Riverside en Indio.

El tercer hombre, que fue detenido en la escena, fue liberado y no fue acusado.

Si tiene información relacionada con este caso, se le pide que llame al Departamento del Sheriff del Condado de Riverside o al Departamento de Policía de Indio.